Gaziantep'te düğünlerde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı ile Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) iş birliğinde düzenlenen eğitimle kentteki müzisyenlere temizlik ve hijyen eğitimi veriliyor. Eğitime katılmayıp sertifika almayan müzisyenlerin düğünlerde çalışmasına İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca izin verilmiyor. Gerekli sertifikalarını alan müzisyenler, bir yandan şarkılarını seslendirirken diğer yandan düğüne katılanlara maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve gelin ile damat dışında sahnede oynanmaması konusunda uyarıda bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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