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Gaziantep'te eğitime destek sağlayan iş adamının annesinin adı anaokuluna verildi

Gaziantep Valiliğin yürüttüğü "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında eğitime nakdi destek sağlayan iş adamının annesinin adı bir anaokuluna verildi.

Gaziantep'te eğitime destek sağlayan iş adamının annesinin adı anaokuluna verildi
AA

Kentin eğitimine ve geleceğine yatırım yapılmasının amaçlandığı kampanyaya hayırseverlerin destekleri sürüyor.

Bu kapsamda iş adamı Hasan Gürkan Bayram ve ailesi, daha öncesinde imzalanan protokol çerçevesinde, Şahinbey ilçesindeki Bülbülzade Anaokulunun ihtiyaçlarını karşıladı, binayı iyileştirdi ve kentteki eğitime nakdi destek sağladı.

Desteklerinden dolayı, söz konusu anaokuluna hayırseverin annesi Yüksek Bayram'ın ismi verildi.

Vali Davut Gül, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, son 3 yılda yaklaşık 4 bin dersliğin bir kısmının yapıldığı ve bir kısmının ise yapımına devam edildiğini söyledi.

Eğitimin önemli bir mesele olduğunu ifade eden Gül, "Eğitimin en önemli ayağı okul öncesidir. Okul öncesini çözmeden eğitim meselesini de çözme ihtimalimiz yoktur." dedi.

Gül, kampanya kapsamında hayırseverlerle 2 bin 500 derslik yapmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kampanyada iki yöntem kullanıyoruz. Biri, hayırsever sıfırdan yapıyor, diğeri ise Milli Eğitim Bakanlığının kendi imkanlarıyla yaptırdığı okulun bedelini ödeyerek isim hakkını alıyor. İkisi de bizim için çok kıymetli. Gaziantep'te sizlerle çözülmeyecek sorun yok. İmkanlar çerçevesinde her biriniz bu kentin meselelerini kendi meseleleriniz olarak kabul ediyorsunuz. Bizler de sizlerden aldığımız güçle bu meselelere daha çabuk çözmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantepli hayırsevlerin, kazandıklarıyla kentteki insanlara da destek sağladığını söyledi.

Anaokulunun önemi olduğuna dikkati çeken Şahin, "2002'de biz 100 çocuktan 10 çocuğu anaokuluna gönderebiliyorduk. Her şey temelden başlıyor. Ağaç yaşken eğilir ve çocuklarımız alışkanlıkları okul öncesinde şekilleniyor. O yüzden anaokulu sayısını çoğaltmak çok önemli. Bu anaokulu oranını yüzde 100'e ulaştırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hayırsever Hasan Gürkan Bayram da kentteki sosyal yaşama katkı sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de okul öncesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

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