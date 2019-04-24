Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'te Fıstıklık Mahallesi´nde meydana geldi. Lise öğrencisi iki arkadaş Pınar Ş. ve Sıla K., 12 katlı inşaata girerek üst katlara çıkmaya başladı. Durumu fark eden inşaat işçileri, iki arkadaşı uyardı. Uyarıları dikkate almayan Pınar Ş. ve Sıla K., kaçarak 2'nci kata çıkıp el ele tutuşarak kendilerini boşluğa bıraktı.

Olayı gören inşaat bekçisinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Pınar Ş. ve Sıla K.'yi ilk müdahalelerinin ardından Tıp Fakültesi ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, vücutlarında kırıklar olan ve hastanede tedavileri süren liseli kızların, intihar teşebbüsüyle ilgili soruşturma başlattı.