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Gaziantep'te epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu

Gaziantep Nizip'te epilepsi hastası olduğu öğrenilen kadın, evinde ölü bulundu

Gaziantep'te epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu
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AA

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçenin Belkıs Mahallesi'ndeki yaşayan Hind Hacıabullah'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

AA'nın haberine göre; hayatını kaybeden Hacıabdullah'ın kızı Hacer (10), annesinin epilepsi hastası olduğunu, okuldan eve geldiğinde annesini evde sırt üstü yatarken bulduğunu ve evde duman kokusu olduğunu ifade etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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