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        Haberler Gündem Trafik Gaziantep'te iki otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı - En son haberler

        Gaziantep'te iki otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:45 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:48
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        Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile H.A. yönetimindeki otomobil, Nizip-Birecik kara yolunda S.G. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

        AA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan K.G, E.G, A.E, M.G, H.G, M.Y.G, M.G, Ü.G, H.A, C.A. ile M.A. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan K.G, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

        *Fotoğraflar: İHA

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