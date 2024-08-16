Gaziantep'te halı fabrikasındaki yangın kontrol altında

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çeber, olayda can kaybı ve yaralanma bulunmamasının tek tesellileri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yangının çevresi tamamen sarıldı ve kontrol altına alındı. En büyük risk gece yarısı etkili olan rüzgardı. Bu saate kadar da rüzgar etkisini azaltarak devam etmişti. Bu, bizim için büyük riskti. Çevresini sarmak ve kontrol altına almak, yangının diğer fabrikalara sıçramasını önlemek anlamında önemliydi. Çok şükür bunu başardık. 'Fabrikanın bu bölümü artık tamamen kullanılamaz hale geldi.' diyebiliriz. Yangının çıkış nedenini soracaksınız ama söndürmeyi müteakip çalışmalara başlayacağız. Şu an bir şey söyleyemeyiz ama bazı tahminlerimiz var. En büyük tesellimiz, can kaybının olmaması ve yaralanmanın yaşanmaması."