Gaziantep'te işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 9 işçi yaralandı.
Abidin Alıcı idaresindeki işçi servisi ile otomobil Gaziantep-Adıyaman karayolu 4. OSB kavşağında çarpıştı.
İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ
Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
9 YARALI VAR
AA'nın haberine göre; kazada işçi servisinde bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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