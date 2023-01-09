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Gaziantep'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Gaziantep'te işçi servisi ile otomobilin kavşakta çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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AA

Gaziantep'te işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 9 işçi yaralandı.

Abidin Alıcı idaresindeki işçi servisi ile otomobil Gaziantep-Adıyaman karayolu 4. OSB kavşağında çarpıştı.

İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

9 YARALI VAR

AA'nın haberine göre; kazada işçi servisinde bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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