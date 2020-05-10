Gaziantep'te kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mücahitler Mahallesi'nde bir elektrik direğinden kablo çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliden birini yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 2 zanlının da yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Emniyet tarafından basınla paylaşılan görüntülerde zanlıların elektrik direğinden kablo çaldığı anlar yer alıyor.