Gaziantep'te kaçakçılık ve kumar operasyonları: 6 gözaltı

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AA

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 10 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 700 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir ikamette ve kargo paketinde arama yaptı.

AA'nın haberine göre; aramalarda 10 bin gümrük kaçağı dolu makaron ve 700 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

KUMAR OPERASYONUNDA 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kumar oynanmasına yer temin ettiği iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı, kumar oynayan 10 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan, Gümüştekin, Karatarla ve Karagöz mahallelerindeki 4 iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynanmasına yer temin ettiği öne sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İş yerlerinde yapılan aramada, kumar oynama aletleri ele geçirildi. Kumar oynayan 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.