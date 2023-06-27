Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polis, silahla vuruldu

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru silahla vurularak yaralandı

Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polis, silahla vuruldu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru silahla yaralandı.

Şehreküstü Ulucanlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgede görev yapan polis memuru C.U. olaya müdahale etmek istedi.

Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, polis memuru C.U'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldürüldü
GÜNDEM Ankara'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Ağrı'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2'si ağır 13 yaralı
GÜNDEM Ağrı'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var
Kocaeli'de bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti
GÜNDEM Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Kayseri'de kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM Tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Çorum'da çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM Çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Bedelli askerlik ücreti 2023: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi, nasıl başvuru yapılır?
GÜNDEM Bedelli askerlik ücreti 2023
YKS SONUCU SORGULAMA: 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı?
GÜNDEM YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih
Faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir, kimler alabilir ve başvurular ne zaman başlıyor? 2023 Yeni evlenecek çiftlere faizsiz 150 bin TL'lik evlilik kredisi desteği!
GÜNDEM Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi!
Arife (arefe) günü bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 27-28 Haziran Kurban Bayramında kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
GÜNDEM Bayramda kargolar çalışıyor mu?
Emekli maaş zammında son durum nedir? 2023 Temmuz ayında SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?
GÜNDEM Emeklinin zammı belli oluyor! İşte son tahminler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.