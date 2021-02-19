Gaziantep'te kız kardeşini makasla yaralayan ağabeye 11 yıl 3 ay hapis cezası

AA

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

Sanık Mehmet K, öldürme kastının olmadığını söyledi. Kız kardeşinin kendisine küfür ettiğini, bu nedenle kendisinden geçtiğini savunan Mehmet K, saçını kesmek isterken yanlışlıkla yaraladığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Hüseyin Pekşen, mağdurda 1-2 değil, 18 makas yarası olduğunu ve olay yerinde hiç saç bulunmadığını belirterek, "Vücudun her tarafında yara var, nasıl oluyor?" diye sordu.

Sanık Mehmet K, pişman olduğunu ifade ederek, öldürme kastının olmadığı iddiasını yineledi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet K'ye "kardeşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.