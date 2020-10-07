Gaziantep'te Kovid-19 nedeniyle 15 yaş altındakilerin semt pazarına girişi yasaklandı

AA

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüştü.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla bir dizi karar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde üretimi yapılan tüm cerrahi maskeler için TSE belgesi alma zorunluluğu getirilerek ilgili kuruluşlara gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, havaalanında bekleme alanlarındaki yoğunluğun önüne geçilebilmesi için CIP uygulaması kaldırılarak CIP alanın vatandaşların kullandığı ortak alanlara entegre edilmesine, teknik servislerin evlere hizmete giderken hanedeki kişilerin HES kodunu sorgulamaları ve aynı şekilde teknik servis hizmeti alan ailelerin de HES kodu sorgulaması yaparak, teknik servis işlemlerini yaptırması zorunluluğunun getirilmesine, 15 yaş ve altı çocukların ebeveynleri yanında bulunsa dahi semt pazarlarına gitmelerinin yasaklanmasına karar verildi."