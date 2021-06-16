AA

Gaziantep Valisi Davut Gül, valilikte düzenlenen protokol töreninde yaptığı açıklamada, bu yıl projenin üçüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bu yıl projeye Türkiye Diyanet Vakfının da dahil olduğunu, böylelikle hayırseverlerin ister Türk Kızılaya isterlerse Türkiye Diyanet Vakfına yardım edebileceklerini belirten Gül, "Bunun diğerlerinden farkı herhangi bir STK'ya ya da bir kuruluşla vekaleten yaptığınız kurban bağışı dünyanın ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bizim 'KURBANTEP Projesi'yle, Gaziantep'teki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. İhtiyaç sahiplerine kavurma haline getirilerek, birer, ikişer kiloluk paketler haline getirilip teslim edilecek. Ben şimdiden hayır yapacak bütün hayırseverlerimize ve destek veren kurumlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gaziantep Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Türkiye Diyanet Vakfının 30 yıldır vekalet yoluyla kurban kestiğini hatırlatarak, "Kurbanlarımız bizi rabbimize yakınlaştıran, iyiye, güzele, hakikate ulaşma aracı olan bir ibadetimiz. Bu vesileyle ibadetimizi yerine getirmiş oluyoruz, aynı zamanda muhtacın, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin derdine derman oluyoruz." dedi.

Geçen yıl Türkiye genelinde vekalet yoluyla 557 bin 311 kurbanın kesildiğini, Türk Diyanet Vakfının hisseleri gerek yurt içinde gerek yurt dışında muhtaçlara ulaştırdığını dile getiren Hazırlar, "Geçen yıl Gaziantep'te 3 bin 777 vekalet yoluyla kurban kesimi gerçekleştirildi. Hayır severlerimizin emanetlerini aldık ve bunu muhtaçlara ulaştırmak için gayret ettik. Şimdi yepyeni bir protokol var. Sayın Valimizin öncülüğünde KURBANTEP Projesi bağlamında hayırseverlerin emanetleri Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla bağışlanmak istendiğinde bizim aracılığımızla, kavurmalar hazırlanmış paketler halinde ihtiyaç sahiplerine geri dönecek. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım da, bağışların kabul olması temennisinde bulunarak, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Protokol töreninde, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ömer Küsbeoğlu hazır bulundu.