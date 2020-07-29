Gaziantep'te mezarlıkta bulunan el bombası imha edildi

Bir araçta gümrük kaçağı çok sayıda kaz, ördek ve bıldırcın ele geçirildi - EDİRNE

AA

Alınan bilgiye göre, Değirmencik Mahallesi Mezarlığı'nda annesinin mezarını ziyaret eden Seydi Demir, işçilerin yaptığı temizliğe destek verdi. Demir, bu sırada bir musalla taşının yanında olan el bombasını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı bomba imha ekibi geldi.

Ekiplerce alınan çevre güvenliğinin ardından el bombası fünyeyle kontrollü patlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ile bazı ilgililer bölgede incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.