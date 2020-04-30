Gaziantep'te muhtar, maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

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Yukarıbilenler Mahallesi Muhtarı da olan İzgüden, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istediğini söyledi.

Kampanyaya, bir maaşıyla destek verdiğini ifade eden İzgüden, diğer muhtarlara da kampanyaya destek vermeleri çağrısı yaptı.

Evinin kapısına da "Evde kal" yazılı tabela asan İzgüden, cami minaresinden yaptığı anonslarla mahalle sakinlerini koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyarıyor.