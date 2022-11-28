Gaziantep'in Karkamış ilçesine,21 Kasım tarihinde terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken 19 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından Gaziantep Karakamış'ta eğitim-öğretime bir hafta ara verilmişti. "Gaziantep Karkamış'ta bu hafta okul var mı, okullar ne zaman açılacak?" araştırmaları hız kazanırken Valilik'ten yeni açıklama geldi. Gaziantep'te okulların açılacağı tarihe ilişkin merak edilenler...