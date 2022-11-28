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Gaziantep'te okullar tatil mi? Gaziantep Karkamış'ta bu hafta okul var mı?

Gaziantep Karkamış'ta teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul ve 1 tır hasar görürken okullar bir hafta tatil edilmişti. Gaziantep'te tatilin devam edip etmediği merak konusu olurken Valilik'ten konuya ilişkin açıklama geldi. İşte, 28-29 Kasım Gaziantep'te okulların tatil durumu...

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  • Gaziantep'te okullar tatil mi? Gaziantep Karkamış'ta bu hafta okul var mı, okullar ne zaman açılacak?

    Gaziantep'in Karkamış ilçesine,21 Kasım tarihinde terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken 19 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından Gaziantep Karakamış'ta eğitim-öğretime bir hafta ara verilmişti. "Gaziantep Karkamış'ta bu hafta okul var mı, okullar ne zaman açılacak?" araştırmaları hız kazanırken Valilik'ten yeni açıklama geldi. Gaziantep'te okulların açılacağı tarihe ilişkin merak edilenler...
  • Gaziantep'te okullar tatil mi? Gaziantep Karkamış'ta bu hafta okul var mı, okullar ne zaman açılacak?

    GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

    Teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırının ardından 1 okul, 1 TIR ve evler hasar görürken okullar bir hafta tatil edilmişti.  
  • Gaziantep'te okullar tatil mi? Gaziantep Karkamış'ta bu hafta okul var mı, okullar ne zaman açılacak?

    Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırıda Kocatepe İlköğretim Okulunda hasar meydana gelirken sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetti. Roketli saldırıda19 kişi de yaralanırken roketin düştüğü Kocatepe İlkokulunda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmıştı.
  • Gaziantep'te okullar tatil mi? Gaziantep Karkamış'ta bu hafta okul var mı, okullar ne zaman açılacak?

     Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.

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