Gaziantep'te otomobil, motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Pancarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Kerim Bağcı'nın (21) kullandığı motosikletle çarpıştı.

DHA'nın haberine göre; kazada devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki Fırat Efe Bucaklar (16) yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Kerim Bağcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.