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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te otomobil takla attı, sürücü öldü | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te otomobil takla attı, sürücü öldü

        Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 02:51 Güncelleme: 03.10.2024 - 02:51
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        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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        Gaziantep'te kontrolden çıkarak taklalar atan otomobilin sürücüsü Yusuf Sezer (25) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Sezer yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı. Kazayı görenlerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters vaziyette duran otomobil sürücüsü Yusuf Sezer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden Sezer'in cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #gaziantep
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