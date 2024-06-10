Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Narlıtepe Mahallesi'nde, önceki gün akşam saatlerinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Bulut Cengiz'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrası kaçan sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan bir çocuğa çarpan sürücünün durmayarak otomobille uzaklaşması yer alıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.