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        Haberler Gündem Gaziantep'te otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 20:33 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:34
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        Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
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        Narlıtepe Mahallesi'nde, önceki gün akşam saatlerinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Bulut Cengiz'e çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza sonrası kaçan sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan bir çocuğa çarpan sürücünün durmayarak otomobille uzaklaşması yer alıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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