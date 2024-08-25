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        Haberler Gündem Gaziantep'te otomobilin TIR'la çarpıştığı kazada 1 kişi öldü - Güncel haberler

        Gaziantep'te otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin TIR'la çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 00:45 Güncelleme: 25.08.2024 - 00:45
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        Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        H.K. (55) yönetimindeki silobas dorse takılı TIR ile Y.G. (49) idaresindeki otomobil, İslahiye-Hassa kara yolu Boğaziçi Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Hatice G. (48), olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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