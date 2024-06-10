Otomobille 7 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti!
Gaziantep'te karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarparak üstünden geçtiği 7 yaşındaki Bulut Cengiz hayatını kaybetti. Feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Gaziantep'te feci kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki Bulut Cengiz'e bir otomobil çarptıktan sonra üzerinden geçti.
KÜÇÜK ÇOCUK AĞIR YARALANDI
İHA'da yer alan habere göre olay sonrası küçük çocuk ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük Bulut'u ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Hayatını kaybeden Bulut Cengiz'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
KAZA ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Küçük çocuğun ölümüyle sonuçlanan feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Bulut'a otomobilin çarptıktan sonra üzerinden geçme anları saniye saniye yer aldı.