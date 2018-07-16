Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan yeni haberdar olduklarını ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

A.A'nın haberine göre, enkazı teknik ekiplerin inceleyeceğini belirten Düzgün, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Teknik ekipler enkazı inceleyince sonuç ortaya çıkacak." dedi.

Mahalle Muhtarı Süleyman Arslan ise enkazın köylüler tarafından bulunduğunu ve kendisine telefonla haber verildiğini ifade etti.

Konuyu kaymakamlık ve jandarmaya bildirdiğini dile getiren Arslan, "Enkazın roket parçası olduğunu düşünüyoruz. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Teknik ekip bekleniyor." diye konuştu.