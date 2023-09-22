Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Gaziantep'te husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş ettiği olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir genç hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

POMPALI TÜFEKLERLE ATEŞ ETTİLER AA'nın haberine göre, Güneş Mahallesi'ndeki husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, pompalı tüfeklerle birbirine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI Kavgada yaralanan Mustafa Yeter (19) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yeter, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.