Gaziantep'te sokak hayvanları için hazırlanan otel konforundaki barınağın inşaatı başladı

AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 15 bin metrekare alan üzerine kurmak için kolları sıvadığı, donanımıyla bölgeye hizmet verecek kedi ve köpek barınağının inşaatı başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde Yazıbağ Mahallesi'nde inşaatına başlanan hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezinin büyük ve en kapsamlı olması hedefleniyor.

Zemini ısıtmalı inşa edilecek olan tesisin ameliyathaneleri, bakım ve yoğun bakım odaları, karantina bölümleri, soğuk hava mama deposu bulunacak.

Yaklaşık 6 bin hayvana otel konforundan hizmet verilmesi amaçlanan tesiste, ağaçlandırmaya da özen gösterilecek.

Tesis alanında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, "hayvan dostu şehir" anlayışıyla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

İnşaatına başladıkları barınağın kendileri için çok ayrı bir önemi bulunduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Dünyayı araştırdık ve bizim ihtiyaçlarımızı ortaya çıkardık. İnşaat sona erdiğinde bu alanda ameliyathaneler, soğuk hava depoları, karantina bölgeleri bulunacak. Ayrıca yeşil alan faktörüne değinmekte yarar var. Çünkü burada yeşile önemli derecede bir alan ayırtmış durumdayız. Böylelikle hayvanlarımızın çok rahat vakit geçirmesini planlıyoruz. Hem açık alanda hem kapalı alanda hayvanlarımıza uygun ortamlar hazırlıyoruz. Soğukta üşümemeleri için yaklaşık 6 bin hayvanımıza burada bir yuva yapıyoruz. Bu çalışma Türkiye’ye örnek olacaktır."

Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler ise tesisin Türkiye'nin en modern barınaklarından olacağını ifade etti.