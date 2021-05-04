AA

Gaziantep'te, küçük işletmelerin talep ertelemesi nedeniyle zor durumda kalan üreticilerin sütleri salamura peynir yapılıp muhafaza edilecek, dileyene de süt bedeli ödemesi yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Gaziantep'te bahar mevsimi ile beraber özellikle koyun ve keçi sütü üretiminde önemli ölçüde artış olduğu ancak salgınla mücadele kapsamında 17 Mayıs tarihine kadar tam kapanma kararı nedeniyle küçük işletmelerin süt talebini ertelediğinin gözlendiği belirtildi.

Üreticilerin ellerinde çiğ süt birikebileceği ve bu durumun üreticilere maddi anlamda sıkıntı verebileceği göz önüne alınarak Vali Davut Gül başkanlığında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği yetkililerinin katılımıyla konunun görüşüldüğü aktarılan açıklamada, hiçbir vatandaşın ekonomik bir mağduriyet yaşamaması düşüncesiyle bazı tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Süt üreticilerimizin ürünlerini istedikleri her yere nakletmeleri ve pazarlamalarında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak sütünü pazarlamada sıkıntı yaşayan üreticilerimizin sütleri günlük olarak işletmelerinden birlik araçları tarafından teslim alınacaktır. İsteyen üreticinin teslim ettiği sütleri kendi adlarına ücretsiz salamura yöre peyniri olarak imal edilip muhafaza edilecektir. Üreticilerin kendi ev ve işletmelerinde imal ettikleri peynirleri ise yine onlar adına birlik imalathanesinde ücretsiz olarak salamura yapılarak ambalajlanıp, muhafaza edilecektir. Sütünü bedeli karşılığı satmak isteyen üreticinin sütü birlik tarafından satın alınıp işlenecek ve değerlendirilecektir."