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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te "Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği" | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te "Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği" düzenlenecek

        Gaziantep'te, "Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği" düzenlenecek. Festivaller Parkı'ndaki etkinlik, alanında uzman isimlerin katılacağı söyleşilere ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:39 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:39
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        Gaziantep'te "Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği"
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        Gaziantep'te, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Zeugma Rotary Kulübü iş birliğinde "Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği" gerçekleştirilecek. 1-2 Kasım 2024 tarihlerinde Gaziantep Festivaller Parkı'nda düzenlenecek olan etkinlik, alanında uzman isimlerin katılacağı söyleşilere ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Etkinlikte ayrıca stantlar açılarak ziyaretçilere iyi tarım örnekleri sergilenecek.

        Etkinliğe tüm Gaziantep halkını ve konuya ilgisi olan herkesi davet eden Zeugma Rotary Kulübü Dönem Başkanı Handan Ünverdi, "Gastronominin başkenti Gaziantep'imizde, yemeğin hikayesi aslında tohumla, ata tohumlarımızla başlıyor. Ata tohumlarımıza sahip çıkmak ve onların gıdaya uzanan yolculuğunu iyi tarım uygulamaları ile destekleyerek geleceğe taşımak hepimizin görev ve sorumluluğu olmalı. Bu amaçla yola çıkarak yeni nesillerin de farkındalığını artırmak için Zeugma Rotary Kulübü olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 'Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği' düzenliyoruz. Alanında çok değerli katılımcıların söyleşileri, atölye çalışmaları ve iyi tarım örnekleri olan stantlar etkinliğimizde yer alacak. İçeriğiyle Türkiye’de bir ilk olan etkinliğimizi 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı ve çocuklarımızı atölyelerimize ve söyleşilerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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