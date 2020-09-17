Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

AA

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Büyükşahinbey Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, M.A'ya ait evde T.K, A.A, O.P, A.P, A.E. ve T.A. uyuşturucu madde kullanırken yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgularında, uyuşturucu maddeyi M.A'dan temin ettiklerini ve bu kişinin evinde uyuşturucu kullanmaya alıştıklarını öne sürdü.

Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, bir hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 100 liralık iki sahte banknot, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 3 bin 50 lira para, şase ve motor numarası silinmiş çalıntı olduğu tespit edilen bir motosiklet, uyuşturucu trafiğinde kullanılan 6 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.