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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te vahşet! Ağabeyini uykuda öldürdü

        Ağabeyini uykuda öldürdü

        Gaziantep'te psikolojik sorunları bulDUĞU iddia edilen Ö.F.T., 41 yaşındaki ağabeyi Halil İbrahim Tanrıöver'i uykuda öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:57
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        Gaziantep'te vahşet! Ağabeyini uykuda öldürdü
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        Gaziantep'te psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, uykudaki ağabeyini 3 el ateş ederek öldürdü. Adli mercilere sevk edilen katil zanlısı tutuklandı.

        Olay, önceki gece saat 03.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ö.F.T. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle gece geç saatlerde uykudaki ağabeyi Halil İbrahim Tanrıöver'e (41) 3 el ateş etti. Sesleri duyarak uyanan hane halkı korkunç manzara ile karşılaştı. Daha sonrasında ise durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı değerlendirmede kardeşi tarafından vurulan Halil İbrahim Tanrıöver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden evli ve 5 çocuk babası makine teknikeri Tanrıöver'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        KARDEŞİ TUTUKLANDI

        Öte yandan ağabeyini uykudayken öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Ö.F.T. isimli şahıs ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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