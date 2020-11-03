Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Adana yönüne hareket halindeki Lider Siirt Seyahate ait sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LSS 11 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Narlı mevkisinde şarampole devrildi.Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Sağanağın etkili olduğu bölgede, kazadan kısa bir süre sonra SEÇ Turizme ait 27 U 9528 plakalı yolcu otobüsü de bariyerleri yıkarak orta refüje çıktı. Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.Kazalar nedeniyle TAG Otoyolu'ndaki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.