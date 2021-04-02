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Gaziantep'te zabıta memuru, kendisine ve kediye saldıran kişi hakkındaki şikayetinden mama karşılığında vazgeçti

Gaziantep'te zabıta memuru, mama karşılığında, kendisine ve kediye saldıran kişi hakkındaki şikayetini geri aldı.

Gaziantep'te zabıta memuru, kendisine ve kediye saldıran kişi hakkındaki şikayetinden mama karşılığında vazgeçti
AA

Zabıta memuru İsmail Ali Türkan, Değirmiçem Mahallesi'nde sopa ile kediye eziyet eden ve daha sonra uyarıda bulunduğu için kendisine de saldıran H.A'dan şikayetçi oldu.

Türkan'ın hastane masraflarını ödemesi karşılığında şikayetten vazgeçmesini isteyen H.A'nın talebini kabul etmeyen zabıta memuru, bunu, işkence gören kediye mama alınması şartıyla yapacağını belirtti.

İsmail Ali Türkan, H.A'nın kedilere 15 paket mama alması üzerine şikayetinden vazgeçti.

Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, çivili sopayla yaralanan kedinin bakımının sürdüğünü, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Özsöyler, "15 paket mama geldi. Kedinin durumu şu anda iyi. İlerleyen günlerde kediyi sahiplendireceğiz." dedi.

Değirmiçem Mahallesi'nde 18 Mart'ta devriye görevi yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir kişinin, üzerinde çivilerin bulunduğu sopayla sokak kedisine eziyet ve işkence yaptığını görmüş, zabıta görevlisi İsmail Ali Türkan, uyarıda bulunduğu H.A'nın saldırısına uğramıştı.

Türkan, polisin gözaltına aldığı şüpheli hakkında şikayetçi olmuştu.

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