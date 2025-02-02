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        Haberler Gündem Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'te yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 01:42 Güncelleme: 02.02.2025 - 01:42
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        Gaziantep'te zincirleme kaza
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        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı yol ayrımı yakınlarında yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazanın ardından tır ve otomobil alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle TAG Otoyolunun Adana-Nurdağı istikameti trafiğe kapatıldı.

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        #gaziantep
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