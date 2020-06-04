Gaziantep'teki berber ile kuaförler de

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 normalleşme dönemine uyum için ilk yemek sektöründe başlanan çalışmanın kapsamı genişletildi.

Bu çerçevede kentte kayıtlı 1344 berber ve 980 kuaföre hijyen ve dezenfeksiyon alanlarındaki uygulamalarla ilgili bilgilendirme yapılmaya başlandı.

Eğitimlerde, Kovid-19'un tanımı ve bilgilendirilmesi, kişisel hijyenin önemi, tedbirlerin gerekliliği, iş yeri temizliği, ekipman temizliği, müşterilere ilişkin önlemler, kapalı alanların havalandırılması, ultraviyole ışınlarının önemi ve dezenfeksiyonun gerekliliği konuları ele alınacak.

Eğitimlerin ardından verilecek "Fıstık Gibi" sertifikası da işletmelerde görünür alanda sergilenecek.