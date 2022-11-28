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Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'teki dehşetle ilgili Bakan Yanık'tan açıklama! - Haberler
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Gaziantep'teki dehşetle ilgili Bakan Yanık'tan açıklama!

Gaziantep'te, annesi tarafından aç bırakılıp şiddet gören 5 yaşındaki çocukla ilgili açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı" dedi

Gaziantep'teki dehşetle ilgili Bakan Yanık'tan açıklama! - Haberler
Gaziantep'teki dehşetle ilgili Bakan Yanık'tan açıklama!
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DHA

Gaziantep'te, evde küçük kızı F.'yi aç bırakıp darp ederek şiddet uyguladığı belirlenerek gözaltına alınan anne tutuklandı. F.'nin 3 kardeşi ise devlet korumasına alındı.

BABASI ZEYTİN TOPLAMAYA GİTMİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre Şehitkamil ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde yaşayan Cihan Y., köyde zeytin toplamaya gitti ve cumartesi günü geri döndüğü evinde kızı F.'yi darp edilmiş olarak buldu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve aç bırakılıp, şiddet gördüğü tespit edilen küçük F., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ZİHİNSEL ENGELLİ ANNE TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak minik F.'nin yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan annesi Fatma Y. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Yıldız, tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÇOCUKLARINA BAKAMADIĞINI SÖYLEDİ

Hurdacılık yapan baba Cihan Y., eşinin kızına sürekli şiddet uyguladığını öne sürerken, diğer çocukları M.S. (6), H.C. (3) ve Ö.İ.'ye (1) bakamadığını söyledi.

BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te, zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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