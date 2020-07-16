Gaziantep'teki hırsızlığın zanlıları Adana'da mola verdikleri yerde yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep'teki bir iş yerinden 3 kişinin, 2 bin 100 dolar ve 3 bin 450 lira çalarak otomobille Adana istikametine kaçtıkları bilgisini aldı.

Ekip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, zanlıların kullandığı aracın Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundaki bir mola tesisinde olduğu belirlendi.

Polis, bölgeye giderek tesiste dinlenen şüpheliler Samet İ, Mustafa T. ve Hüseyin T'yi yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada 2 bin 100 dolar ve 3 bin 450 lira bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, daha sonra Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.