Gaziantep'teki sulak alanlar kuş fotoğrafçılarının uğrak yeri oldu

10 Şurada Paylaş!







Türkiye'de çok hızlıca nesli tükendi. Avrupa için de çok önemli bir tür haline geldi. Şu anda Türkiye'nin güneyinde, İsrail'de, Lübnan'da üreme gösteriyor ama Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır görünmüyor.

11 Şurada Paylaş!







En son Mersin Göksu Deltası'nda üreyen bir çift vardı ama 10 yıldır görünmüyor. Dün 5 adet kuş görüldü, heyecanlandık biz de hemen sabah geldik ama şu ana kadar göremedik.