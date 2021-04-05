Gaziantep'teki üniversitelerden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

AA

Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin, kendini milli iradenin üstünde gören demokrasi katillerine, vesayetçi ve darbeci zihniyete karşı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Milli iradenin ve demokrasinin tarafında olduğumuzu beyan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden yapılan açıklamada ise Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğu, antidemokratik girişimlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, üniversitenin, kendilerini milli iradenin üstünde gören her türlü vesayet oluşumunun karşısında, milli iradenin ve demokrasinin her daim yanında olduğu kaydedildi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden yapılan açıklamada da "Milli irade ve demokratik tercihe yönelik her türlü kalkışma ve vesayete karşı ülkemizin bölünmez ve müdahale edilmez iradesinin yanında olduğumuzu kamuoyuna deklare ederiz." ifadelerine yer verildi.