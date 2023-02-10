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Gaziantep'teki yıkılan binada 'kolon kesildi' iddiası

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik ilk depremde yıkıma uğrayan Gaziantep'teki 12 katlı Emre Apartmanı'nın kesilen kolon iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'teki yıkılan binada 'kolon kesildi' iddiası
İHA

Kolonlarının kesildiği ileri sürülen binanın enkazında savcılık soruşturma başlattı.
Yaşanan şiddetli depremde yıkılan ve şu ana kadar sadece 2 kişinin sağ çıktığı Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı'nın zemin katında bulunan banka tarafından binanın kolonlarından birinin kesildiği iddiasıyla şikayetçi olunan Emre Apartman'ında soruşturma başlatıldı.

22 daireden oluşan ve 12 kattan oluşan binanın ''dönerek'' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtildi. Yaklaşık 92 saattir aralıksız süren arama kurtarma çalışmalarının ilk gününde 2 kişinin canlı çıkarıldığı enkazda, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tüm çabalara rağmen henüz sağ kurtarılan olmazken, şikayetçi olunan binanın enkazından ise incelme başlatıldı. Savcılığın inceleme yapacak olması nedeniyle, bugüne kadar enkazdan çıkartılan moloz yığınların kamyonlara yüklenmeyeceği, savcılığın yapacağı incelemelerin ardından kaldırılabileceği öğrenildi.

Gece yürütülen çalışmalarda bina enkazından çıkarılan molozlar, savcılığın incelemesi için enkazın yanındaki boş alanlarda biriktirilmeye başlandı.

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