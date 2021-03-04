Gaziantep Teknik Direktörü Pinto: "Bana göre şu an Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGazişehir
ABONE OL

Gaziantep Teknik Direktörü Pinto: "Bana göre şu an Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş"

Süper Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, siyah-beyazlı ekibi Türkiye'nin en iyi takımı olarak gördüğünü söyledi

Gaziantep Teknik Direktörü Pinto:

Portekizli teknik adam, takımının antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, Gençlerbirliği karşısında kendileri adına çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktardı.

Rakiplerinin Gaziantep'e 1 puan için geldiğini ve ligdeki tüm takımların birbirini yenebileceğini ifade eden Pinto, "Dürüst olmak gerekirse Gençlerbirliği maçına iyi başlayamadık. İkinci yarıda daha konsantre oynadık ve yapmamız gerekenleri yaptık. Takım olarak kazanmak için çok istekliydik. Başarılı da olduk." dedi.

Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Mirallas'ın yaptığı hareketin kendisine yakışmadığını ancak tecrübeli oyuncunun maçtan sonra gelip herkesten özür dilediğini anlatan Pinto, "Sahada 10 kişi kalmamıza rağmen iyi mücadele ettik. Sahadaki duruşumuz beni çok memnun etti. Umarım bu maçtan bir ders alırız ve pozitif oyunu karşılaşmanın geneline yayarız. İlk yarıdaki kötü başlangıcı hata olarak görüp, bundan ders çıkaracağız. Öğrendiklerimizle Beşiktaş maçında da iyi sonuç elde edebiliriz. Bunu istiyoruz. Bana göre şu an Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş." diye konuştu.

Portekizli teknik adam, ligin ilk yarısında Gaziantep'in üst sıralardaki takımları yendiğinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Oraya puanlar almak için gideceğiz. Şimdi şartlar daha farklı aslında. Üst üste maçlar oynanıyor. Her şeye rağmen puan veya puanlar almak istiyoruz. Beşiktaş da ilk yarıdaki Beşiktaş değil. Daha güçlü ve daha fazla seçeneği olan bir takım. Rakibimiz maça iyi başlamak isteyecektir. Bizim de mütevazı şekilde oynamamız gerekiyor. Kazanmaya çalışacağız. Büyük takımlar da hatalar yapabiliyor. Biz de Beşiktaş'ın hatasını değerlendirip, kazanmak istiyoruz. Bunu yaparken hem hırslı hem de istekli olmamız lazım. Aslında ben bu tarz maçları daha çok seviyorum. Çünkü oyuncuları motive etmek daha kolay oluyor."

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Gaziantep, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği antrenmanda, çift kale maç yapıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası sona eren golcü oyuncu Muhammed Demir de takımla beraber çalışmalara başladı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan Kana Bıyık ise idmanda özel programı dahilinde hazırlıklara eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MAÇ BAŞLIYOR! Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
FUTBOLAntalya maçı 11'i...
SON DAKİKA HABERİ! Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma planı!
FUTBOLTFF'ye çıkarma planı!
Penaltı ve kırmızı kart DOĞRU MU? Galatasaray - Ankaragücü maçı yazar yorumları ne dedi? Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır...
FUTBOLTartışmalı pozisyonlara yazarlar ne dedi
Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısı 6 Mart Cumartesi günü yapılacak
FUTBOLDivan toplanıyor
Ajaxlı futbolcu Muhammet Tunahan Taşçı'nın hedefi A Milli Takım:
FUTBOLHedefi A Milli Takım
Son dakika: Süper Lig'de flaş ayrılık!
FUTBOLSüper Lig'de flaş ayrılık!
Altınordulu Enis Destan şimdiden Avrupa'nın radarında
FUTBOLAvrupa'nın radarında!
Fenerbahçe-Antalyaspor maçının VAR’ı Volkan Bayarslan
FUTBOLFenerbahçe-Antalyaspor maçının VAR’ı Bayarslan
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı VAR'ı Mete Kalkavan
FUTBOLKasımpaşa-Trabzonspor maçı VAR'ı Kalkavan
Kayserisporlu İlhan Parlak: Gol atacağım içime doğdu
FUTBOL"Gol atacağım içime doğdu"