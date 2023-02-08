DHA

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan iki büyük deprem sonrasında, Antalya'da kamu kurum ve kuruluşların misafirhanelerinin yanı sıra otellerde 19 bin 400 oda depremzedeler için hazır hale getirildi. Sabah erken saatlerde bir turizm firmasından kiralanan özel yolcu uçağı, Antalya'daki yardım malzemelerini Gaziantep'e götürdü. Uçağın dönüşünde de oradaki depremzedelerin Antalya'ya getirilmesi planlandı. AFAD koordinasyonunda toplanan 312 yolcu, saat 14.30'da Gaziantep Havalimanı'ndan kalkan uçakla Antalya'ya getirildi. Saat 15.40'ta Antalya'ya iniş yapan uçaktan çıkan depremzedeler, 5 yıldızlı bir otelde konaklamak için otobüsle Kemer ilçesine götürüldü, bazıları ise kendi imkanlarıyla Antalya'daki akrabalarının yanına gitti.

TÜREL KOORDİNE ETTİ Koordinasyonda görev yapan AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel, uçuş öncesi yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Pegas Turizm ile birlikte organize ettiğimiz 600 yolcu kapasiteli 2 büyük uçak ve 100 ton insani yardım ile birlikte Gaziantep yolundayız. Dönüşte 600 depremzede vatandaşımız da inşallah Antalya'da olacak. Uçakların ücretsiz tahsis edilmesinde desteklerinden dolayı Pegas Havayolları'na, CFO'su Kerem Çankaya ve Southwind Havayolları yetkililerine; Uçuş izinlerinin alınması, insani yardımların organizasyonunda talimatlarını esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı'ya teşekkürlerimizle. Allah yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi.