Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Gaziantep'ten kaçırılan mezar taşı, ana vatanına dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan ve M.S. 2'nci yüzyıla ait olan mezar taşının Türkiye'ye iade edileceğini duyurdu

Gaziantep'ten kaçırılan mezar taşı, ana vatanına dönüyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan ve M.S. 2'nci yüzyıla ait olan mezar steli (taşı) İtalyan makamlarıyla yapılan iş birliğiyle Türkiye'ye dönüyor.

Önemli bilimsel veriler taşıyan stel, Roma Büyükelçiliği'ne teslim edilerek ait olduğu topraklara kavuşacak.

Bakan Ersoy, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlık görevine başladığımda iadesini sağladığımız ilk tarihi eser Gaziantep Zeugma'dandı. Bugün, bu antik kentimiz kökenli bir eserin daha iadesini sağlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelemiz tüm paydaşlarımızla devam edecek" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Muğla'dan başlayıp Antalya'da bitiyor... 540 kilometre!
YAŞAM Muğla'dan başlayıp Antalya'da bitiyor... 540 ...
Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri açmaya başladı
YAŞAM Nisanda açmaya başladı... Masal diyarı gibi!
TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan trend!
YAŞAM TikTok'ta milyonları etkisine aldı... Yüz kızartan ...
Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 27 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
YAŞAM Süper Loto'da kazandıran numaralar...
Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu...
YAŞAM Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu
Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz
YAŞAM Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son!
Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı...
YAŞAM Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların ...
Sizin tercihiniz hangisi olurdu? İşte dünyada en sık ziyaret edilen gezi yerleri...
YAŞAM İşte dünyada en sık ziyaret edilen gezi yerleri
Yoğurt yapmak için başka bir yoğurda gerek varken ilk yoğurt nasıl yapıldı? Tarihteki ilk yoğurt nasıl bulundu?
YAŞAM Mayalamak için başka yoğurda gerek varken ilk yoğurt ...
Şeytanın bile aklına gelmez! Sosyal medyada paylaşılıyor
YAŞAM İnternet kullanıcıları paylaştı... Şeytanın bile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.