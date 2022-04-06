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Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haftasında Gaziantep’e konuk oluyor. Süper Lig puan sıralamasında 71 puanla zirvede yer alan Bordo Mavililer, Gaziantep karşısında hünerlerini sergileyecek. Peki, Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte, Gaziantep Trabzonspor maçı tüm detayları…

  • 01
    Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda? 08 Nisan 2022 Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

    Gaziantep ile Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haftasında karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig puan durumunda, 71 puanla ilk sırada yer alan Bordo Mavililer ile 40 puanla 14. sırada yer alan Gaziantep 3 puanın sahibi olabilmek için mücadele verecek. İşte, Gaziantep Trabzonspor maçı kanalı…
  • 02
    Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda? 08 Nisan 2022 Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

    GAZİANTEP TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGI KANALDA?

    Gaziantep ve Trabzonspor Süper Lig’in 32. haftasında kozlarını paylaşacak. Gaziantep Trabzonspor maçı 08 Nisan Cuma günü saat 20:30’da Bein Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
  • 03
    Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda? 08 Nisan 2022 Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

    GAZİANTEP TRABZONSPOR SAKAT VE CEZALILAR

    Gaziantep: Papy Djilobodji (Cezalı), Alexander Merkel (Sakat), Torgeir Borven (Sakat), Hamza Mendyl (Sakat)

    Trabzonspor: Ahmetcan Kaplan (Sakat), Anders Trondsen (Sakat), Anastasios Bakasetas (Cezalı), Manolis Siopis (Cezalı), Djaniny (Cezalı), Vitor Hugo (Sakat)
  • 04
    Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda? 08 Nisan 2022 Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

    SÜPER LİG PUAN DURUMU

    1-Trabzonspor 71

    2- Konyaspor 58

    3- Fenerbahçe 56

    4- Alanyaspor 52

    5- Başakşehir 50

    6- Adana Demirspor 49

    7- Hatayspor 48

    8- Beşiktaş 47

    9-  Antalyaspor 44

    10- Karagümrük 43
  • 05
    Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda? 08 Nisan 2022 Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

    11- Kasımpaşa 41

    12- Sivasspor 41

    13- Galatasaray 41

    14- Gaziantep 40

    15- Kayserispor 38

    16- Giresunspor 36

    17- Altay 29

    18- Göztepe 27

    19- Rizespor 26

    20- Yeni Malatya 20

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