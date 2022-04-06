Gaziantep ile Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haftasında karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig puan durumunda, 71 puanla ilk sırada yer alan Bordo Mavililer ile 40 puanla 14. sırada yer alan Gaziantep 3 puanın sahibi olabilmek için mücadele verecek. İşte, Gaziantep Trabzonspor maçı kanalı…