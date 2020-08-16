AA

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Duygu Delen'in ailesinin ihtiyaç sahibi oldukları gerekçesiyle para talep edildiği yönünde duyumlar aldıklarını belirtti.

Ailenin maddi durumunun iyi olduğunu kaydeden Gül, "Duygu kardeşimizin ölümünden sonra bazı karekter yoksunlarının 'aileye yardımcı olmak' gibi gerekçelerle dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınmıştır. Duygu'nun ailesinin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Aile şehrimizin hayırsever ailelerindendir. Lütfen bu kişileri polise bildiriniz." ifadesini kullandı.