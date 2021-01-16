Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 244 kişiye para cezası verildi

AA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde karantina hükümlerine aykırı davranan 2, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 57, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 171 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 316 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

- Malatya

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma kurallarını ihlal eden 3, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 11 kişiye para cezası uygulandı.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerine uymayan bir iş yeri ile 5 toplu taşıma aracına da cezai işlem uyguladı.