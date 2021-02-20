Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 356 kişiye para cezası

AA

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 208 ve sosyal mesafe ile maske kurallarına uymayan 138 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 332 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 17 ekiple gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve siber denetim uygulamasında 81 iş yeri kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişi ile sigara ve açıktan alkol satışı yapan bir iş yerine cezai işlem uygulandı.

Ekipler, 758 şahsın kimlik sorgusunu yaptı, 1 kişinin yoklama kaçağı olduğunu belirledi.