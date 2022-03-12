Yurt genelinde havaların soğuması nedeniyle gözler bir kez daha kar yağışlarına çevrildi. Vatandaşlar, Valiliklerden gelecek kar tatili haberini araştırıyor. Öğrenciler Gaziantep ve Şanlıurfa'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Gaziantep ve Şanlıurfa'da ilkokul, ortaokul, liselerde okullarda kar tatili var mı? Sorusunun yanıtı...