Gaziantepli sanayiciler, artan aşılanma oranlarıyla rekabet gücünün artacağına inanıyor

AA

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarının artmasıyla sanayide rekabet gücünün yükseleceğini ve yatırımlara hız verileceğini bildirdi.

Şimşek, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin kalkınması, vatandaşların refahı ve mutluluğu için üretmekten başka çarenin olmadığını belirtti.

Gaziantepli sanayicilerin de bu bilinçle hareket ettiğini aktaran Şimşek, salgın döneminde dünya ekonomileri küçülürken Gaziantep'in üretim, istihdam ve ihracatta önemli başarılara imza attığını vurguladı.

Kentin salgın döneminde bile hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadan üretimi artırmanın çaresini aradığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde aşılama oranı her geçen gün yükseliyor. Böylelikle kısa süre sonra normalleşmenin de hızlanacağına inanıyoruz. Normalleşmenin artmasıyla sanayici rekabet gücünü artıracak, teknolojik yatırımlara hız verecek, dijital dönüşümünü tamamlayacaktır. Hükümetimizin sanayiciye yönelik destekleri ve teşvikleri ile geleceğin daha güzel olacağına olan inancımız tamdır."