Gaziantep’te kayınvalidesi ve baldızınında aralarında bulunduğu 3 kişiyi öldürüp eşi ve diğer baldızını da ağır yaralan Ertan Taşdelen Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka Polis Merkezi önüne gelerek kafasına silah dayadı.

İHA'nın haberine göre, polislerin yaklaşık 20 dakika süren ikna çabası sonuç vermeyince zanlının abisi devreye girdi. Abi Ali Taşdelen polislerle beraber zanlının yanına yaklaşınca, zanlı silahı bırakarak abisine sarıldı ve teslim oldu.

İkna olan zanlı polisler tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.