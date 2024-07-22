Gaziantep'te işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 21 yaralı
Gaziantep'te, işçi servis minibüsleri kafa kafaya çarpıştı. Bir TIR'ın da karıştığı kazada 1'i ağır 21 kişi yaralandı.
Gaziantep'te fabrika işçilerini taşıyan Orhan E. idaresindeki minibüs, karşı yönden gelen Orhan D. yönetimindeki minibüsle 3. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Osman E'nin kullandığı minibüs, park halindeki TIR'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 21 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.