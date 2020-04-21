Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

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AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 172 gram uyuşturucu, 110 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve çalıntı bir araç ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.