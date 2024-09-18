19 Eylül Gaziler Günü, vatan sevgisinin ve fedakarlığın sembolü olan gazilerimize minnetimizi sunduğumuz anlamlı bir gündür. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu toprakları vatan yapan değerlerdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızı korumak için canlarını hiçe sayan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. İşte bu özel gün için hazırlanan hem resimli hem de sözlü Gaziler Günü mesajları…